Учениците от „Христо Смирненски“ призоваха „Да бъдем добри! Да бъдем приятели!“

Хасковското ОУ „Христо Смирненски“ и Спортното училище „Стефан Караджа“ отбелязаха съвместно Деня срещу тормоза в училище, честван в последната сряда на февруари.

Денят бе отбелязан тържествено във физкултурния салон на основното училище. Възпитаници на школото домакин припомниха историята на този ден. Тази година мотото на училището е „Да бъдем добри! Да бъдем приятели!“.

„Днес сме се събрали, за да кажем „Не на насилието! Не на тормоза в училище!“. Всеки един от нас вярва, че доброто ражда добро. Всеки един от нас знае, че една усмивка, един добър жест, една подкрепа, една подадена ръка могат да променят света към по-добро“, каза пред ученици и учители директорът на училището Силвия Траилова.

Пред публиката бе представена музикално-танцова програма и бе проведена демонстрация по бокс. Накрая бяха спукани черни балони – символ на негативните емоции.