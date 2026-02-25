СУ „Паисий Хилендарски“ организира конкурс и музикален спектакъл за Деня срещу тормоза

Световният ден срещу тормоза в училище бе отбелязан тематично в хасковското СУ „Св. Паисий Хилендарски“. В тази връзка учениците имаха възможност да изработят плакати с послания на тема „Добрите думи ни помагат“. Възпитаниците от различните класове подходиха творчески и подготвиха разнообразни проекти, които бяха включени в конкурс и изложени във фоайето на училището.

Днес отличените бяха наградени на официална церемония в актовата зала. Всички класове получиха грамоти за участието си, а класираните на първите места бяха зарадвани с ваучери за посещение в Регионалния исторически музей в Хасково. Наградите връчи директорът Павлина Попова.

На сцената в актовата зала бе представен и музикално-танцов спектакъл. Пред публика със свои изпълнения се изявиха момичетата от мажоретния състав и певческата формация на училището.

Анета Кутелова