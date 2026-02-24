Училищата в община Хасково с послания, дискусии, рисунки и табла в Деня срещу тормоза

Всяка година в последната сряда на месец февруари, световната общественост отбелязва „Ден срещу тормоза“, придобил популярност като „Ден на розовата фланелка“. Традиционно Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Хасково организира инициативи, посветени на проблема „Училищен тормоз“.

На 25 февруари децата от всички училища в община Хасково ще отбележат Деня на розовата фланелка с различни активности: рисунки по темата, изработване на табла с послания, дискусии, турнири. МКБППМН ще ги подкрепи с материали, тематични стикери, винили и пособия.

На 25 февруари от 15:00 часа в ОНЧ „Заря-1858“ младите актьори от Театрална младежка трупа „Арлекин“ ще представят спектакъла „Ти можеш“, заедно с късометражния филм, посветени на насилието и други социални проблеми, с които се сблъскват младите хора. Филмът „Ти можеш“ е изработен по проект на Румен Христозов и финансиран от Община Хасково по Програма за финансово подпомагане на младежки дейности за 2025 г.