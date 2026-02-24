От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Военна фотографска изложба „В служба на народ и Родина“ гостува в Хасково

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    Военната фотографска изложба „В служба на народ и Родина“ е разположена във фоайето на Регионален исторически музей и Регионална библиотека „Христо Смирненски“ в Хасково, съобщиха от местното военно формирование 52740.

    Експозицията е посветена на 147-ата годишнина от създаването на Сухопътните войски и 140 години от победата при Сливница в Сръбско-българската война. До момента тя вече е представена в няколко града в страната.

    Поводът изложбата да гостува в Хасково е отбелязването на 24 години от създаването на 31-ви механизиран батальон и честването на Националния празник – 3 март.

    Чрез фотографски кадри са представени моменти от ежедневието, подготовката и службата на военнослужещите. Изложбата обединява фотографии от всички формирования на Сухопътните войски, които разкриват тяхната отдаденост, професионализъм и служба в името на народа и Родината.

    От 25 февруари до 2 март 2026 г. експозицията е отворена за посетители от 9:00 до 17:30 часа в работните дни и от 9:00 до 13:00 часа в събота.

    На 3 март 2026 г. изложбата ще бъде представена на площад „Свобода“.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Хасковлия: В боклуци е осеян районът край бившите бунгала срещу ханче „Клокотница“
    Хасковлия: В боклуци е осеян районът край бившите бунгала срещу ханче „Клокотница“
    преди 42 минути
    Училищата в община Хасково с послания, дискусии, рисунки и табла в Деня срещу тормоза
    Училищата в община Хасково с послания, дискусии, рисунки и табла в Деня срещу тормоза
    преди 1 час
    Поне 10 нови магазина и 270 нови работни места открива Lidl през 2026 г.
    Поне 10 нови магазина и 270 нови работни места открива Lidl през 2026 г.
    преди 2 часа
    Започна ремонтът на галерия „Атанас Шаренков“
    Започна ремонтът на галерия „Атанас Шаренков“
    преди 4 часа
    Населени места в Хасковска област без вода заради аварии и ремонти
    Населени места в Хасковска област без вода заради аварии и ремонти
    преди 4 часа
    Григор Димитров с победа в Акапулко
    Григор Димитров с победа в Акапулко
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Duran Duran - EVIL WOMAN

    Случаен виц

    Започна ремонтът на галерия „Атанас Шаренков“
    Училищата в община Хасково с послания, дискусии, рисунки и табла в Деня срещу тормоза

    Умът се отличава с изобретателност, остроумието само с находчивост. - Карл Юлиус Вебер

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Крехки телешки пържоли на тиган
    Крехки телешки пържоли на тиган

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини