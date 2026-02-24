Военна фотографска изложба „В служба на народ и Родина“ гостува в Хасково

Военната фотографска изложба „В служба на народ и Родина“ е разположена във фоайето на Регионален исторически музей и Регионална библиотека „Христо Смирненски“ в Хасково, съобщиха от местното военно формирование 52740.

Експозицията е посветена на 147-ата годишнина от създаването на Сухопътните войски и 140 години от победата при Сливница в Сръбско-българската война. До момента тя вече е представена в няколко града в страната.

Поводът изложбата да гостува в Хасково е отбелязването на 24 години от създаването на 31-ви механизиран батальон и честването на Националния празник – 3 март.

Чрез фотографски кадри са представени моменти от ежедневието, подготовката и службата на военнослужещите. Изложбата обединява фотографии от всички формирования на Сухопътните войски, които разкриват тяхната отдаденост, професионализъм и служба в името на народа и Родината.

От 25 февруари до 2 март 2026 г. експозицията е отворена за посетители от 9:00 до 17:30 часа в работните дни и от 9:00 до 13:00 часа в събота.

На 3 март 2026 г. изложбата ще бъде представена на площад „Свобода“.