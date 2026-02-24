Започна ремонтът на галерия „Атанас Шаренков“

Започна ремонтът и реставрацията на емблематичната сграда на Художествена галерия „Атанас Шаренков“ в Хасково, съобщиха от общинската администрация. Този обект е един от символите на стария градски дух на Хасково. Сградите в ансамбъла на галерията са недвижими културни ценности от местно значение.

Вдъхването на нов живот на ансамбъла от сгради на галерия „Атанас Шаренков“ е възможно, благодарение на амбициозната концепция на Община Хасково „Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове“. Това е Концепцията-победител с най-висока оценка от всички в ЮЦР и включваща изпълнение на 42 дейности.

Един от най-сериозните проекти в Концепцията е реставрацията, реновирането и благоустрояването на дворното пространство на комплекса от сгради на художествена галерия „Атанас Шаренков“. В градската художествена галерия ще бъде изградена достъпна архитектурна среда и ще бъдат изпълнени изискванията за осигуряване на безопасност при пожар.

При реставрацията ще се възвърне автентичният вид на сградите от архитектурния ансамбъл чрез укрепване и възстановяване на липсващи, повредени или унищожени елементи. Ще се съхрани автентичността на обекта и цялостната му архитектурно-градоустройствена и историческа стойност. Влаганите по време на ремонта материали са от високо качество, еднакви по вид с оригиналните или аналогични на датировката на паметника. В сградата с изложбени пространства и фондохранилище ще бъде извършена цялостна реставрация. Декоративните рисувани тавани на партерния етаж ще се запазят и при необходимост възстановяват по образец. Функцията на помещенията за изложбени пространства се запазва.

Преди старта на строителните и реставрационни работи в галерия „Атанас Шаренков“ всички произведения на изкуството са преместени на охранявано и безопасно за място.

Обектът има одобрени проекти, съгласувани в НИНКН и издадено от главен архитект и влязло в сила разрешение за строеж. Стойността на предвидените строително-монтажни работи е 1 226 259,27 лв. с ДДС.

Реставрацията на галерия „Атанас Шаренков“ е част от Концепцията-победител на Община Хасково, в която са включени още редица проекти, сред които енергийна ефективност на Младежки център Хасково, изграждане на Астрономическа обсерватория от последно поколение, Център по изкуствата в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ и други.