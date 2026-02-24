От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

5 °C

Започна ремонтът на галерия „Атанас Шаренков“

Изображение 1 от 7
Покажи в галерия

    Започна ремонтът и реставрацията на емблематичната сграда на Художествена галерия „Атанас Шаренков“ в Хасково, съобщиха от общинската администрация. Този обект е един от символите на стария градски дух на Хасково. Сградите в ансамбъла на галерията са недвижими културни ценности от местно значение.

    Вдъхването на нов живот на ансамбъла от сгради на галерия „Атанас Шаренков“ е възможно, благодарение на амбициозната концепция на Община Хасково „Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове“. Това е Концепцията-победител с най-висока оценка от всички в ЮЦР и включваща изпълнение на 42 дейности.

    Един от най-сериозните проекти в Концепцията е реставрацията, реновирането и благоустрояването на дворното пространство на комплекса от сгради на художествена галерия „Атанас Шаренков“. В градската художествена галерия ще бъде изградена достъпна архитектурна среда и ще бъдат изпълнени изискванията за осигуряване на безопасност при пожар.

    При реставрацията ще се възвърне автентичният вид на сградите от архитектурния ансамбъл чрез укрепване и възстановяване на липсващи, повредени или унищожени елементи. Ще се съхрани автентичността на обекта и цялостната му архитектурно-градоустройствена и историческа стойност. Влаганите по време на ремонта материали са от високо качество, еднакви по вид с оригиналните или аналогични на датировката на паметника. В сградата с изложбени пространства и фондохранилище ще бъде извършена цялостна реставрация. Декоративните рисувани тавани на партерния етаж ще се запазят и при необходимост възстановяват по образец. Функцията на помещенията за изложбени пространства се запазва.

    Преди старта на строителните и реставрационни работи в галерия „Атанас Шаренков“ всички произведения на изкуството са преместени на охранявано и безопасно за място.

    Обектът има одобрени проекти, съгласувани в НИНКН и издадено от главен архитект и влязло в сила разрешение за строеж. Стойността на предвидените строително-монтажни работи е 1 226 259,27 лв. с ДДС.

    Реставрацията на галерия „Атанас Шаренков“ е част от Концепцията-победител на Община Хасково, в която са включени още редица проекти, сред които енергийна ефективност на Младежки център Хасково, изграждане на Астрономическа обсерватория от последно поколение, Център по изкуствата в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ и други.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Населени места в Хасковска област без вода заради аварии и ремонти
    Населени места в Хасковска област без вода заради аварии и ремонти
    преди 1 час
    Григор Димитров с победа в Акапулко
    Григор Димитров с победа в Акапулко
    преди 1 час
    Бруно Дженев стартира с победа на турнир в Швеция
    Бруно Дженев стартира с победа на турнир в Швеция
    преди 1 час
    Двама млади мъже са задържани с наркотици
    Двама млади мъже са задържани с наркотици
    преди 4 часа
    Мъж опита да пробута фалшиви банкноти от по 20 евро в кафене
    Мъж опита да пробута фалшиви банкноти от по 20 евро в кафене
    преди 4 часа
    Мъж загина при пожар в къща, вероятната причина е незагасена цигара
    Мъж загина при пожар в къща, вероятната причина е незагасена цигара
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – СКАНДАУ - ДА ИМ СЕ ДАМ ЛИ

    Случаен виц

    Григор Димитров с победа в Акапулко

    Ние не спираме да играем, защото сме остарели, а остаряваме, защото спираме да играем. Джордж Бърнард Шоу

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Кюфтета в бял сос
    Кюфтета в бял сос

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини