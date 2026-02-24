От х:

Населени места в Хасковска област без вода заради аварии и ремонти

    Строително-ремонтни работи се извършват в димитровградския квартал „Изток“-2, така също в Меричлери, където частично е прекъснато водоподаването, съобщиха от ВиК – Хасково.

    Екипи на водното дружество и служители на Община Хасково работят по възстановяване на водоподаването на село Конуш.

    Работи се и по водопроводите за селата Тънково, Мандрица, Свирачи.

    Поради подмяна на водопровод от външна фирма в Свиленград днес временно е спряно водоподаването по улица „Максим Горки“.

    Отстранява се и авария на напорен водопровод от помпена станция „Момково“. Селата в община Свиленград са на резервни количества.

    Източник: Haskovo.NET

