Отстраниха аварията в главния водопровод за Хасково

Отстранена е аварията в главния водопровод от „Източна зона“ за Хасково, съобщиха от ВиК към 13 часа днес.

В резултат на повредата части от Хасково останаха без вода днес. След отстраняването ѝ, водоподаването е възстановено.

Водоподаването е възстановено и към квартал „Злати дол“ в Симеоновград, където бяха извършени строително-ремонтни работи на улица „Ради Делев“.

Екипи на Вик отстраниха и аварията по водопроводите за селата Студена, Нова надежда и Динево, където имаше частично нарушение на водоподаването.