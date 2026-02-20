От х:

Отстраниха аварията в главния водопровод за Хасково

    Отстранена е аварията в главния водопровод от „Източна зона“ за Хасково, съобщиха от ВиК към 13 часа днес.

    В резултат на повредата части от Хасково останаха без вода днес. След отстраняването ѝ, водоподаването е възстановено.

    Водоподаването е възстановено и към квартал „Злати дол“ в Симеоновград, където бяха извършени строително-ремонтни работи на улица „Ради Делев“.

    Екипи на Вик отстраниха и аварията по водопроводите за селата Студена, Нова надежда и Динево, където имаше частично нарушение на водоподаването.

    Източник: Haskovo.NET

