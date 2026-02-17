Отново приемат заявления за смяна на печките на дърва с климатици

Възобновен е приемът на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи – климатици, съобщиха от Община Хасково. Смяната се извършва по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“, финансиран по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с климатици се подават всеки работен ден, в рамките на активна кампания за набиране на заявления, от 9:00 часа до 13:00 часа на адрес: вътрешен двор в сградата на община, пл. „Общински“ 1 или на имейл: haskovo@greenair.bg. При подаване на документи по електронен път, документите следва да са попълнени, подписани и сканирани във формат pdf. След проверка за пълнота на документите кандидатът получава Идентификационен код на подаденото Заявление по електронен път.

Допълнителна информация може да бъде получена на мястото за подаване на документи или на телефон: 0878 447 376 всеки работен ден, от 9:00 часа до 17:30 часа.

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“ е в синхрон с цялостната политика на Община Хасково за подобряване условията на живот в Хасково, в усилията градът да бъде още по-чист и по-зелен.

През първия прием на заявления от началото на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“ са подадени общо 3356 заявления за смяна на стар отоплителен уред на дърва и въглища с нова екологична алтернатива. От тях 2 564 са за град Хасково, а 792 са желаещите от селата в общината. Най-голям интерес има за монтаж на климатици – над 3 000 от всички подадени заявления. Допустими са до 3 климатика на домакинство.

Подадените заявления са разпределени в следните групи, съобразно жаленията на кандидатите:

За климатик – 3074

За уреди на пелети – 210

За термопомпа /въздух-вода/ – 72

Към 16 февруари 2026 са сключени 1232 договора с домакинства. Общият брой предвидени уреди за монтаж е 2727. От сключените договори са монтирани общо 2045 климатици. Сключените договори са предвидени и възложени в рамките на 5 заявки. В момента се изпълнява заявка №5, като до 27 март ще бъдат монтирани още 682 климатика.

Общо 210 са подадените заявления към Община Хасково за смяна на стар отоплителен уред на дърва и въглища с нова екологична алтернатива тип камина на пелети (затворена камера), пелетен котел и/или камина на пелети (с водна риза). В резултат на извършената предварителна оценка и анализ на подадените заявления от домакинствата е установено, че 182 домакинства отговарят на изискванията и са подходящи за подмяна на съществуващите отоплителни уреди с нови отоплителни устройства на пелети. Констатирано е, че броят на подадените заявления надвишава наличния финансов ресурс. С оглед на това е извършено класиране чрез приоритизиране на кандидатите по утвърдени показатели, в съответствие с критериите за приоритетност. На тази основа са сключени 168 договора с крайни бенефициенти, монтирани са 174 уреда и 284 радиатора. Договорите с крайните бенефициенти са възложени в рамките на две заявки, към настоящия момент и двете заявки са завършени и изпълнени в пълен обем, без отчетени отклонения в обхвата или предмета на възлагане.

Общо 72 заявления са подадени към Община Хасково за замяна на стар отоплителен уред на дърва и въглища с нова екологична алтернатива – термопомпа тип „сплит система въздух-вода“. В резултат на извършените технически обходи и последващите проверки на място е установено, че 55 домакинства отговарят на изискванията за подмяна на съществуващите отоплителни уреди с нови термопомпи тип „сплит система въздух–вода“. Констатирано е, че броят на подадените заявления надвишава наличния финансов ресурс. С оглед на това обстоятелство е извършено класиране чрез приоритизиране на кандидатите по утвърдени показатели, в съответствие с критериите за приоритетност. В рамките на определените финансови параметри са сключени 17 договора с крайни бенефициенти за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на термопомпи сплит система „въздух–вода“. Договорите с крайните бенефициенти са възложени в рамките на две заявки, към настоящия момент и двете заявки са завършени и изпълнени в пълен обем, без отчетени отклонения в обхвата или предмета на възлагане.