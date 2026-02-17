Община Хасково информира, че възобновява приема на заявления за смяна на отоплителни уреди с екологични алтернативи

Община Хасково информира, че възобновява приема на заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи - климатици .

Смяната се извършва по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“, финансиран по приоритет 5 „Въздух” на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Заявления за смяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с климатици могат да се подават всеки работен ден в рамките на активна кампания за набиране на заявления, от 09:00 часа до 13:00 часа на адрес: вътрешен двор в сградата на община, пл. „Общински“ 1 или на имейл: haskovo@greenair.bg. При подаване на документи по електронен път, документите следва да са попълнени, подписани и сканирани във формат pdf. След проверка за пълнота на документите кандидатът получава Идентификационен код на подаденото Заявление по електронен път.

Допълнителна информация може да бъде получена на мястото за подаване на документи или на телефон: 0878 447 376 всеки работен ден, от 09:00 часа до 17:30 часа.

------------------------------------------ www.eufunds.bg/bg/opos -----------------------------------

Tази публикация е създадена в рамките на проект №:BG16FFPR002-5.001-0005 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково “, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Околна среда 2021-2027 г. “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.