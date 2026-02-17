От х:

Разследват пожар на гаражна врата в Хасково

Полицаи от РУ – Хасково изясняват причините за пожар на гаражна врата в областния град, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Тази сутрин в 2:08 часа автопатрул от управлението е забелязал при обход в квартал „Любен Каравелов“, че гори гаражна ролетна врата на дом. Полицейският екип незабавно е подал сигнал към колегите си от противопожарната служба и е предприел действия по гасенето на огъня. От пламъците е обгоряла долната част на вратата. Установено е, че гаражът се ползва от 59-годишен мъж.

Действията по образуваното досъдебно производство продължават.

