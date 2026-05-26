Зрелостниците на Спортното училище в Хасково смениха екипите със стилни тоалети за бала

    Хасково изпрати поредния випуск на шампионите, след като зрелостниците от Спортното училище „Стефан Караджа“ отпразнуваха своя абитуриентски бал. Стилни, усмихнати и готови за новите житейски предизвикателства, младите надежди на българския спорт събраха погледите на своите съграждани.

    През тази година училището завършват състезатели от общо 7 вида спорт, които през годините са прославяли града с множество успехи. Сред тазгодишните зрелостници е и една от най-добрите състезателки по вдигане на тежести Мария Колева. Директорът на училището Силвия Тенчева с гордост отбеляза, че Мария вече има зад гърба си няколко републикански титли и е ярък пример за упоритостта на хасковските спортисти.

    За голяма част от младежите спортният път няма да приключи с училищния звънец. По традиция по-голямата част от абитуриентите на хасковското спортно училище избират да продължат висшето си образование в Националната спортна академия „Васил Левски“ в София, където да развиват таланта си и да се подготвят за нови върхове в професионалния спорт и в треньорската кариера.

    Източник: Haskovo.NET

    Випуск 2026 на ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви" Хасково с бляскав бал в „Кенана"
преди 26 минути
    преди 26 минути
    преди 1 час
    преди 3 часа
    преди 7 часа
    преди 9 часа
    преди 9 часа

