Випуск 2026 на ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ Хасково с бляскав бал в „Кенана“

Абитуриентите от Професионалната гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ в Хасково изживяват своята най-вълнуваща нощ, празнувайки стилно дългоочаквания абитуриентски бал. Младежите и девойките от випуска избраха за своето тържество изискания ресторант на хотелския комплекс в парк „Кенана“, където се събраха, облечени в изящни тоалети и изпълнени с много настроение. Традиционното дефиле предизвика истински фурор и събра погледите на десетки граждани. Зрелостниците пристигнаха на празничната локация предимно с мощни и луксозни автомобили, но не липсваха и такива, които демонстрираха изтънчен вкус, залагайки на атрактивни ретро коли, които придадоха допълнителен шик на вечерта.

Своя успешен старт в живота тази вечер празнуват три паралелки със специализирана подготовка в перспективните специалности „Приложно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“ и „Машини и съоръжения за заваряване“.

Младите хора оставят зад гърба си ценни приятелства, за да поемат уверено напред с придобитите знания и кураж. Пожеланията към всички тях са за много успехи, силна вяра и смелост по новия път, който им предстои като зрели хора.

На добър час, Випуск 2026 на ПГМЕТ Хасково!