ОУ „Никола Вапцаров“ в Хасково надгради обновената си база с иновативен СТЕМ център

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ Хасково надгражда модерната си база със STEM център по природни науки, математика и информационни технологии.

След като през изминалата година сградата на училището бе изцяло реновирана по проект на Община Хасково по НПВУ, днес в ОУ „Никола Вапцаров“ беше направена следващата голяма стъпка – модерен СТЕМ център и 5 високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи.

Инвестицията в модерни кабинети по природни науки, математика и информационни технологии превръща училището в иновативно място, където теорията среща практиката. СТЕМ центърът е оборудван със съвременна техника и специализирани зони за обучение, които ще подпомагат както учебния процес, така и извънкласните дейности. Чрез него училището цели да подготви учениците за предизвикателствата на съвременния дигитален свят и да насърчи интереса им към науката и иновациите.

„За нас модернизацията е цялостен процес. След основния ремонт на сградата, сега инвестираме в „сърцето“ на образованието – учебния процес. С новия СТЕМ център и петте високотехнологични оборудвани класни стаи ние даваме на нашите ученици инструментите, с които да откриват света на науката по един вълнуващ и интерактивен начин“, каза при откриването на СТЕМ центъра директорът на училището Димитрина Димитрова.

За да поздравят децата и учителите на събитието присъстваха Мария Вълчева – заместник-кмет на Община Хасково, Таня Ганева – старши експерт за обучението в начален етап в РУО – Хасково, много родители, учители и ученици. Гостите имаха възможност да разгледат не само новите СТЕМ кабинети, но и обновената по НПВУ материална база, която превръща ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в едно от най-модерните училища в Хасково. Учениците направиха демонстрации, показващи как новите технологии се вписват в ежедневието ни и как STEM направленията оживяват в обновената училищна база.

Проектът е финансиран по НПВУ, процедура „Училищна STEM среда“ и е на стойност 128 282 евро.