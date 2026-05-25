Вкусът на пролетта: Пътят Хасково-Димитровград се изпъстри със сергии с череши и ягоди

Макар и с известно закъснение заради по-хладните пролетни дни, сезонът на българските череши вече е в разгара си, а масивите в димитровградското село Крепост отчетоха отлична и богата реколта.

За разлика от миналата година, когато пазарът стартира с рекордни и труднодостъпни за масовия потребител цени между 15 и 20 лева за килограм, настоящият сезон предлага малко по-нормални и балансирани стойности. На обособения крайпътен пазар по натоварения участък между Хасково и Димитровград, който е традиционна спирка за преминаващите шофьори, първите местни плодове се предлагат от около седмица насам. Днес цените на вкусния пролетен плод варираха основно между 4 и 6 евро за килограм, което е сериозно успокоение за купувачите.

Местните производители споделят, че хладното време е забавило зреенето, но пък дърветата в масивите са отрупани и реколтата е изключително плодовита. Те обясняват, че в самото начало на кампанията, преди около десетина дни, черешите са тръгнали от по-висока стартова цена – около 8 евро за килограм. Това първоначално оскъпяване е било продиктувано от факта, че в първите дни плодовете са се брали бавно и селективно, тъй като по клоните са зреели едва по няколко единични череши. С масовото узряване на масивите обаче обемът на предлагането бързо е нараснал, което логично е довело и до спад в цената в полза на потребителите.

Търговците в района предлагат както по-едри сортове, така и по-дребни, но изключително сладки плодове, като паралелно с черешите на сергиите вече успешно се продават и градински ягоди, чийто сезон също е в разгара си от около две седмици. Стопаните не крият, че разходите за препарати, горива и труд постоянно растат и всичко се е оскъпило, но се надяват богатият урожай тази година да компенсира вложените усилия и да привлече редовните клиенти от региона.