Красивите абитуриенти на ПГЛП „Райна Княгиня“ празнуваха бал в Хасково

    ПГЛП „Райна Княгиня“ изпрати своите зрелостници от випуск 2026 с бляскаво тържество снощи в ресторант край булевард „Освобождение“. Атмосферата беше изпълнена с вълнение, много емоции и младежка енергия, а събитието се превърна в истински празник на красотата и стила.

    Абитуриентите впечатлиха с изискан вкус и елегантни тоалети. Младите дами блеснаха в разнообразие от модели – от класически дълги рокли в пастелно розово, лавандула и шампанско с нежна дантела, до смели решения в смарагдово зелено и стилно черно с високи цепки. Младежите заложиха на класическия шик с елегантни тъмни костюми, а някои разчупиха традицията с по-модерни и непринудени визии.

    Празничната нощ продължи с много танци, емоционални наздравици и трогателни пожелания за успех от техните учители. Зрелостниците от ПГЛП „Райна Княгиня“ изкараха една незабравима вечер, бележеща началото на новия им път в живота.

    Източник: Haskovo.NET

