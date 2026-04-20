От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

24 °C

Хасковски гимназист сред най-добрите в България на състезанието „Млади таланти в модата“

Изображение 1 от 8
Покажи в галерия

    Ученикът Муса Ахмед от ПГЛП „Райна Княгиня“ в Хасково завоюва престижното второ място в категория „Сръчни ръце“ по време на 18-ото национално състезание на Министерство на образованието и науката „Млади таланти в модата“, проведено от 15 до 17 април 2026 г. в София.

    В надпреварата участваха ученици от 15 професионални гимназии от цялата страна, които демонстрираха своя талант, креативност и практически умения в областта на модния дизайн. Състезанието се проведе в три категории – модно ревю и модна скица на тема „Красотата на различието“, както и „Сръчни ръце“, където участниците трябваше да изработят детска пола в рамките на определено време.

    Представителят на ПГЛП „Райна Княгиня“ впечатли журито с прецизност, оригиналност и отлично владеене на техниките при изработката, което му донесе заслужено второ място.

    Изработените по време на националното състезание изделия ще бъдат дарени на училище в София.

    Специални награди от Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Технически университет – София получиха Христина Дюлгерова в категория „Модна скица“ и Ана – Мария Пейкова в категория „Модно ревю“.

    Ръководството и преподавателите на гимназията изразяват своята гордост от постиженията и пожелават още много бъдещи успехи на своите възпитаници.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Post Malone - I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)

    Случаен виц

    Прогнозни сметки в Хасковско: ПБ с 4 мандата, ГЕРБ-СДС с 2, ДПС и ПП-ДБ с по 1

    Научих, че човек бива оправдан за това да гледа другия отвисоко само, когато трябва да му помогне да стане. - Габриел Гарсия Маркес

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сърнели на фурна
    Сърнели на фурна

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.