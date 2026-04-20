Хасковски гимназист сред най-добрите в България на състезанието „Млади таланти в модата“

Ученикът Муса Ахмед от ПГЛП „Райна Княгиня“ в Хасково завоюва престижното второ място в категория „Сръчни ръце“ по време на 18-ото национално състезание на Министерство на образованието и науката „Млади таланти в модата“, проведено от 15 до 17 април 2026 г. в София.

В надпреварата участваха ученици от 15 професионални гимназии от цялата страна, които демонстрираха своя талант, креативност и практически умения в областта на модния дизайн. Състезанието се проведе в три категории – модно ревю и модна скица на тема „Красотата на различието“, както и „Сръчни ръце“, където участниците трябваше да изработят детска пола в рамките на определено време.

Представителят на ПГЛП „Райна Княгиня“ впечатли журито с прецизност, оригиналност и отлично владеене на техниките при изработката, което му донесе заслужено второ място.

Изработените по време на националното състезание изделия ще бъдат дарени на училище в София.

Специални награди от Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Технически университет – София получиха Христина Дюлгерова в категория „Модна скица“ и Ана – Мария Пейкова в категория „Модно ревю“.

Ръководството и преподавателите на гимназията изразяват своята гордост от постиженията и пожелават още много бъдещи успехи на своите възпитаници.