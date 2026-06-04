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Пороите отвориха 43-сантиметрови ями на улица „Клокотница“ в Хасково

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    Окаяното състояние на критичен участък от улица „Клокотница“ в хасковския квартал „Любен Каравелов“ предизвика сериозно недоволство сред живеещите в района, които настояват за спешни мерки от страна на местната власт. Пътната настилка в протежение на около 150 метра – от кръстовището с улица „Хан Аспарух“ до това с улица „Оборище“, е изцяло компрометирана и осеяна с дълбоки кратери. Ситуацията се влоши драстично през настоящата седмица, след като проливните дъждове отмиха остатъците от асфалта и оголиха опасни подземни кухини. Най-критично е положението пред новопостроената жилищна кооперация на номер 24, където са зейнали няколко фрапиращи дупки, а една от тях достига рекордната и изключително опасна дълбочина от 43 сантиметра.

    Преминаването по отсечката се е превърнало в истинско изпитание за шофьорите, които ежедневно рискуват сериозни материални щети по автомобилите си. Местната жителка Недялка Атанасова обясни, че нормалното движение в участъка е практически невъзможно и водачите масово се качват на тротоарите, за да заобиколят препятствията, което застрашава и пешеходците. Тя подчерта, че в тъмната част на денонощието ямите са невидими, а липсата на реакция от страна на администрацията може да доведе до вълна от съдебни искове и изплащане на сериозни обезщетения за сметка на общинския бюджет. Гражданите апелират за незабавен ремонт с аргумента, че са изрядни данъкоплатци, и изразяват сериозни опасения, че следващ порой може да увеличи дълбочината на пропаданията до половин метър. Според хората в квартала обаче преди полагането на нов асфалт е задължително да се извърши цялостна подмяна на старата канализация за отпадни води, тъй като сегашната мрежа е с малък дебит и не издържа на натоварването.

    Проблемът засяга десетки семейства, които вече губят търпение заради постоянните ремонти на превозните си средства. Живеещата на същата улица Хамде Юсуф потвърди, че колите се чупят ежедневно, а нейни съседи дори предложиха участъкът временно да бъде изцяло затворен за движение, за да се избегнат по-тежки инциденти. Очакващи подкрепа институционални действия, хората от квартала споделиха, че през миналата година са били принудени сами да запълват най-големите пропадания с подръчни материали и бетон, за да осигурят минимална проходимост до домовете си.

    На запитване от страна на Haskovo.net, от Община Хасково заявиха, че улица „Клокотница“ ще бъде ремонтирана след приемането на новия бюджет на Община Хасково за 2026 година.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (1)

    • 1
      По
      попа
      1 -1
      19:22, 4 юни 2026
      Чудя се общината като не подхваща няма ли желаещи срещу заплащане да вземат да хвърлят малко чакъл и студен асфалт на тая улица.
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