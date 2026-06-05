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Нов дефибрилатор, закупен с приходи от филма „Великани“, получи Спортното училище в Хасково

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    Нов дефибрилатор получи Спортното училище „Стефан Караджа“ в Хасково. Апаратът е лесно преносим и с изключително улеснен начин на употреба.

    „Дори деца под 10 години могат да работят с него. Дефибрилаторът може да се включи само автоматично, ако не открие пулс, което прави вероятността от причиняване на щета на пациента практически нулева“, обясни Ирена Златева от сторазогарския доброволчески клуб.

    Дефибрилаторът е закупен със средства от приходите от филма „Великани“. Това е пълнометражен документален филм, който разказва вдъхновяващата история на инициативата „Капачки за бъдеще“.

    Лентата проследява пътя на Лазар Радков и хилядите доброволци, които превърнаха един обикновен жест – събирането на пластмасови капачки – в една от най-мащабните инициативи в България.

    Източник: Haskovo.NET

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