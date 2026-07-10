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Д-р Веселина Узунова стана доцент след успешен конкурс

Изпълняващият длъжността директор на Регионалния исторически музей – Хасково д-р Веселина Узунова успешно премина конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“.

Конкурсът се проведе на 9 юли. Научното жури беше в състав: председател проф. Даниел Вачков и членове проф. Снежана Димитрова, проф. Росица Стоянова, проф. Петър Стоянович, доц. Димитър Гюдуров, доц. Росица Лельова и доц. Алека Стрезова. В рамките на конкурса д-р Узунова представи своя хабилитационен труд, озаглавен „В служба на живота. Здравеопазването в Хасково и региона (1878–1903 г.)“.

С успешното преминаване на конкурса д-р Веселина Узунова придобива академичната длъжност „доцент“, с което към професионалните ѝ постижения се добавя и ново академично признание.

Източник: Haskovo.NET

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