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Петима задържани за кражби в Хасково, при обиск откриха и дрога

Петима души са задържани при полицейските акции в Хасковска област през последното денонощие, съобщиха от полицията. 

В Хасково е бил задържан 19-годишен мъж от село Георги Добрево, който направил самопризнания, че е откраднал 300 евро от кафене на бул. „Раковски“. Други двама 19-годишни също признали за кражба на дребни парични суми от павилион за сладкарски изделия на ул. „Рила“.

В полицейския участък в Любимец е задържан 40-годишен мъж, откраднал велосипед от сервиз на автомагистрала „Марица“. Всички отнети суми и вещи са възстановени и върнати на собствениците с протоколи на разследващите.

Междувременно в Районното управление в Харманли е образувано бързо производство срещу 38-годишен мъж, заловен в момент на опит за кражба на електрожен от бивша работилница на ул. „П. Каравелов“. При последвало претърсване в жилището му на ул. „Бенковски“ полицейските служители открили пет угарки от цигари и две станиолови сгъвки от цигари с бяло кристално вещество с общо тегло около 1 грам. Той  е задържан за срок до 24 часа в следствения арест. 

Източник: Haskovo.NET

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