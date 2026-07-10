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ОУ „Любен Каравелов“ с. Узунджово представи „Вестник на толерантността“ – впечатляващ финал на проект „ЗАЕДНО“

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    С много вълнение, гордост и удовлетворение учениците от клуб „Моето наследство“ при ОУ „Любен Каравелов“ с. Узунджово представиха своята последна представителна изява по проект „ЗАЕДНО“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Финалът на проекта беше отбелязан по специален и запомнящ се начин.

    Оформена бе експозиция „Кът на етносите“ от група „Етноработилница“. С изработените от учениците кукли, представящи културните особености на трите основни етнически общности – българи, турци и роми, експозицията даде възможност за представяне на културното многообразие и богатство на традициите, облеклото и бита. Посетителите се запознаха с приликите и различията в облеклото, обичаите и културните символи на трите етноса, като беше подчертано значението на взаимното уважение, толерантността и съжителството между различните общности. С гордост участниците споделиха придобитите знания и умения с други деца и гости, като представяха куклите и посланията им – различни, но ЗАЕДНО.

    Представен бе първият „Вестник на толерантността“, създаден от учениците от клуб „Моето наследство“. Това не е просто училищен вестник. Това е разказ за една година, изпълнена с мечти, нови знания, приятелства и незабравими преживявания. На неговите страници оживяват усмивките на децата, емоциите от всяка среща, всяко пътуване и всяка представителна изява, превърнали проект „ЗАЕДНО“ в истински празник на сплотеността, взаимното уважение и разбирателството.

    Благодарение на сътрудничеството и доверието, които съпътстваха проекта през цялото му изпълнение, се оформи „Вестник на толерантността“, представящ най-значимите моменти от реализираните дейности. В него са публикувани материали за представителните изяви на групите „Фолклор на етносите“, „Етноработилница“, „Историята на моя род“ и клуб „Моето наследство“. Всяка статия разказва за стремежа на учениците да опознаят богатството на българските традиции и културното многообразие, както и за желанието им да пазят и предават това наследство.

    Специално място в изданието заемат образователните екскурзии до Стара Загора, Асеновград и Кърджали. Посещенията на исторически и културни забележителности превърнаха уроците в истински приключения, а всяко ново място остави незаличими спомени и обогати знанията на учениците за историята и културата на България.

    Богатият снимков материал прави вестника още по-въздействащ. Десетки фотографии отразяват незабравимите мигове от празниците, творческите работилници, срещите, екскурзиите и всички инициативи по проекта. Всяка снимка пази частица от емоцията, радостта и ентусиазма, с които учениците участваха във всяка дейност.

    С последната си представителна изява клуб „Моето наследство“ постави достойния финал на проект „ЗАЕДНО“, но остави началото на нещо много по-ценно – убеждението, че толерантността, уважението към различията и познаването на собствените корени са пътят към едно по-добро и по-сплотено общество. Защото най-ценните уроци не се побират само в учебниците – те остават завинаги в сърцата.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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