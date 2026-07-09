От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

30 °C

Мартин Деспов вече официално е областен координатор за Хасково на „Прогресивна България“

Мартин Деспов вече официално е областен координатор за Хасковска област на управляващата партия „Прогресивна България“, научи Haskovo.net. Новината беше потвърдена от самия него. Изборът е станал на проведено преди около седмица заседание на Изпълнителния съвет на „Прогресивна България“ в София. „Вeче започват събрания по места за избор на общински председатели. Приоритет е изграждането на работещи партийти структури във всички общини от региона“, каза Деспов пред Haskovo.net.

По време на изборната кампания областен коордитанор за Хасковска област беше водачът на листата Димитър Стоянов. След като Стоянов пое поста военен министър, функциите на областен координатор за Хасково като ВрИД пое Мартин Деспов.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Локална авария остави района около жандармерията в Хасково без вода
Локална авария остави района около жандармерията в Хасково без вода
преди 2 часа
Контрабандни цигари за над 100 000 евро откриха в тир на „Капитан Андреево“
Контрабандни цигари за над 100 000 евро откриха в тир на „Капитан Андреево“
преди 2 часа
Иззеха 382 парфюма и тениски менте от лек автомобил
Иззеха 382 парфюма и тениски менте от лек автомобил
преди 3 часа
Шофьор на камион предложи 40 евро на полицаи, нямал аптечка
Шофьор на камион предложи 40 евро на полицаи, нямал аптечка
преди 3 часа
Деца на 7 и 13 г. откраднаха продукти от магазин в Хасково, 16-годишен задигна велосипед
Деца на 7 и 13 г. откраднаха продукти от магазин в Хасково, 16-годишен задигна велосипед
преди 3 часа
Жандармеристи заловиха водач с 2,92 промила алкохол
Жандармеристи заловиха водач с 2,92 промила алкохол
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Rihanna - Friend Of Mine

Случаен виц

Локална авария остави района около жандармерията в Хасково без вода

Човек не е остарял, докато съжалението не замени мечтите му. - Джон Баримор

Последни обяви

Случайна рецепта

Традиционно ястие Сяря
Традиционно ястие Сяря

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.