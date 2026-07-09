Мартин Деспов вече официално е областен координатор за Хасково на „Прогресивна България“

Мартин Деспов вече официално е областен координатор за Хасковска област на управляващата партия „Прогресивна България“, научи Haskovo.net. Новината беше потвърдена от самия него. Изборът е станал на проведено преди около седмица заседание на Изпълнителния съвет на „Прогресивна България“ в София. „Вeче започват събрания по места за избор на общински председатели. Приоритет е изграждането на работещи партийти структури във всички общини от региона“, каза Деспов пред Haskovo.net.

По време на изборната кампания областен коордитанор за Хасковска област беше водачът на листата Димитър Стоянов. След като Стоянов пое поста военен министър, функциите на областен координатор за Хасково като ВрИД пое Мартин Деспов.