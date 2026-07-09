Водач на камион счупи хидрант на кръстовище в Хасково

Водач на фирмен камион счупи хидрант в квартал „Младежки хълм“ в Хасково. Съоръжението се намира край парк Ямача.

Тежкотоварният автомобил за транспорт на млечни продукти се е движел по нагорнището на улица „Заря“ и е опитал да направи десен завой по улица „Цар Симеон Велики“. При маневрата е било счупено съоръжението, от което е бликнало силна струя вода, която се изливаше по улица „Цар Симеон Велики“ и се отичаше чак на булевард „Освобождение“, минавайки през подпорната стена.

На място пристигнаха служители на ВиК – Хасково, които временно спряха водата в района, до поставянето на тапа. Съоръжението ще бъде подменено през следващите дни. В момента на смяната на хидранта е възможно водата в района отново да бъде спряна за кратко.

От водното дружество заявиха, че ще сезират компетентните институции за ситуацията.