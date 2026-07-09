Нови табели затвърждават забраната за движение на велосипеди и тротинетки в пешеходните зони на Хасково

В централната част на Хасково и в още няколко зони на града са поставени нови табели, които ясно напомнят за забраната за движение на велосипеди, тротинетки и други превозни средства в пешеходните пространства. От Община Хасково уточняват, че съоръженията не въвеждат нови правила, а подчертават вече действащите ограничения, според които преминаването през пешеходни зони и пешеходни пътеки с превозно средство е недопустимо, а велосипедите и тротинетките трябва да бъдат бутани.

Мярката цели предотвратяване на инциденти, каквито вече са регистрирани в други градове в страната, след като водачи на подобни превозни средства са навлизали в натоварени пешеходни участъци. От кметството посочват, че служители на Общинска полиция извършват регулярни проверки за спазване на въведените ограничения.