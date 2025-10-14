От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Две момчета с тротинетки пострадаха след удар в отворена врата на кола

Две момчета с тротинетки, на 15 и 17 години, се блъснаха в отворена врата на паркиран лек автомобил в Хасково и пострадаха, съобщиха от МВР. Пътният инцидент е станал в 16:30 часа на булевард „Съединение“ в понеделник.

От паркиран лек автомобил „Опел“ е излизала водачката му на 36 години от село Орлово. При отваряне на предната лява врата в нея са се блъснали момчетата, управляващи тротинетки и движещи се един след друг. Те са прегледани в МБАЛ Хасково и освободени за домашно лечение. Пробите на водачката са отрицателни.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково отпразнува Деня на независимостта
Хасково отпразнува Деня на независимостта
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Хасково е красив град.
Хасково е красив град.
Хасково и Аида от високо.
Хасково и Аида от високо.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Заловиха двама крадци, издирват един съучастник
Заловиха двама крадци, издирват един съучастник
преди 31 минути
Хванаха водач с невалидна италианска книжка
Хванаха водач с невалидна италианска книжка
преди 54 минути
Изгоря кола на 73-годишна жена, няма данни за палеж
Изгоря кола на 73-годишна жена, няма данни за палеж
преди 1 час
Слънце и облаци се редуват във вторник
Слънце и облаци се редуват във вторник
преди 2 часа
„Мега спорт“ с три сребърни медала и още престижни класирания в международен турнир в Пловдив
„Мега спорт“ с три сребърни медала и още престижни класирания в международен турнир в Пловдив
преди 19 часа
НСИ включва 394 души от Хасковско в Европейско здравно интервю
НСИ включва 394 души от Хасковско в Европейско здравно интервю
преди 19 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Продължава ли ледниковият период днес?

Случаен виц

Слънце и облаци се редуват във вторник
Хванаха водач с невалидна италианска книжка

Еднo добро качество на моя компютър: никога не пита "защо"? - Ашли Брилиант

Последни обяви

Случайна рецепта

Ефектен кекс
Ефектен кекс

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини