Две момчета с тротинетки пострадаха след удар в отворена врата на кола

Две момчета с тротинетки, на 15 и 17 години, се блъснаха в отворена врата на паркиран лек автомобил в Хасково и пострадаха, съобщиха от МВР. Пътният инцидент е станал в 16:30 часа на булевард „Съединение“ в понеделник.

От паркиран лек автомобил „Опел“ е излизала водачката му на 36 години от село Орлово. При отваряне на предната лява врата в нея са се блъснали момчетата, управляващи тротинетки и движещи се един след друг. Те са прегледани в МБАЛ Хасково и освободени за домашно лечение. Пробите на водачката са отрицателни.