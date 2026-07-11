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Полицията в Хасково разследва несъществуващ водопровод в Стамболово, за който са платени 880 хиляди евро

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    Хасковската полиция и прокуратура проверят обществена поръчка за реконструкция на водопровод в община Стамболово. Установено е, че е платено за участък, в който водопровод няма. Фирмата-строител е собственост на съпругата на бившия областен управител на Хасково Мехмед Атаман.

    Въпросният водпоровод е с дължина 3 километра. Той е довеждащ към селата Светослав, Бял кладенец и Пчелари. МРРБ и община Стамболово сключват споразумение за неговата подмяна, която е на стойност 1, 6 млн евро.

    Според кмета на Светослав Ахмед Заид новото съоръжение е от изключително значение, тъй като старото непрекъснато аварирало. А тръбите били карцерогенни, защото са итернитови.

    Строителството започва през ноември миналата година. Преди изборите през април тази година на фирмата-изпълнител са платени близо 880 000 евро по две фактури, а завършенят участък по документи е актуван и с подписа на кмета на Стамболов.

    „На 35 % поискахме от МРРБ първото плащане, първото искане ни беше така. От МРРБ ни върнаха искането, казаха, че трябва да запишем и 10 % , защото, ако не получим и тези 10 % под формата на аванс накрая няма да излезе аритметиката, защото нали така е предвидено и те ни проведоха 45 %.“, обяснява Аднан Йълдъз.

    В началото на този месец обаче полицията установява, че на 600 метра от трасето, за което е платено, няма изкоп и не са положени тръби. Представени са и документи от фирмата, че обектът е завършен. Според кмета на Стамболово това не е проблем.

    „Към момента на плащането към фирмата строителните работи бяха извършени над 60%, към момента са над 65-70%, не знам каква е драмата.“, недоумява Аднан Йълдъз.

    Нна обекта все още се работи.

    По случая е образувано досъдебно производство, материалите по които са изпратени на прокуратурата. Фирмата, която изпълнява обществената поръчка, е собтвеноност на съпругата на областния лидер на ДПС в Хасково Мехмед Атаман.
     

    Източник: Haskovo.NET

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