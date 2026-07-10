Арестуваха натрапник за сексуални намеци и опит за опипване на млада жена

Познайник на полицията е задържан след тормоз над млада жена в Хасково. Сигналът до полицията е подаден от 22-годишна. Тя съобщила, че в сряда около 13 часа е станала обект на груби сексуални намеци и опит да бъде опипвана от непознат мъж в района на автогарата в Хасково.

Натрапникът се приближил към нея, започнал да върви след нея по бул. „Съединение“. След множество намеци от интимен характер и той правил и опити да я докосва.

Жената описала детайлно натрапника на полицаите. В хода на работата, криминалисти са установили и задържали 40-годишен с адрес в село Малево. Той признал действията си полицаите и е задържан за срок до 24 часа. Това не първата проява на сексуален тормоз към жени на публични места от задържания.