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Арестуваха натрапник за сексуални намеци и опит за опипване на млада жена

Познайник на полицията е задържан след тормоз над млада жена в Хасково. Сигналът до полицията е подаден от 22-годишна. Тя съобщила, че в сряда около 13 часа е станала обект на груби сексуални намеци и опит да бъде опипвана от непознат мъж в района на автогарата в Хасково.

Натрапникът се приближил към нея, започнал да върви след нея по бул. „Съединение“. След множество намеци от интимен характер и той правил и опити да я докосва.

Жената описала детайлно натрапника на полицаите. В хода на работата, криминалисти са установили и задържали 40-годишен с адрес в село Малево. Той признал действията си полицаите  и е задържан за срок до 24 часа. Това не първата проява на сексуален тормоз към жени на публични места от задържания.

 

 

Източник: Haskovo.NET

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