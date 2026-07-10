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75-годишна жена се усети след цяла година, че е в измамна схема, ужилиха я с 4 000 евро

75-годишна жена се усети след цяла година, че е в измамна схема, като през това време подала на мнима благотворителна организация във Франция 5000 лева и 1500 евро, съобщиха от МВР. 

Жената е от Димитровград и е подала сигнал за измамата преди дни. Тя разказала на полицаите, че преди година чрез социалните мрежи с нея се свързала жена, представила се за Мери Франсоа, живееща във Франция. Според тъжителката, Франсоа помагала на бедни и болни хора, но понеже самата тя се разболяла искала сега да прехвърли събраните средства на димитровградчанката, която да продължи делото й. „Французойката“ й казала, че събраните за бедните хора средства възлизат на 550 000 евро, и с нея ще се свържат адвокат и банкер от Европейската банка, за да подготвят процедурата по легализирането на документите и прехвърлянето на средствата.

През годината жената изпратила на Франсоа 5000 лева, които да послужат за уязвими хора, а след разговор с двамата – банкера и адвоката, потърпевшата изпратила още 1500 евро по различни банкови сметки, от които не е запазила банковите документи. Преди дни димитровградчанката споделила със своя приятелка за случилото се и в разговор с нея осъзнала, че е въведена в заблуждение и е станала жертва на измама.

По случая е стартирало разследване.

Полицейските служители отправят апел към гражданите и им припомнят по никакъв повод да не извършват разплащания без да са се убедили в самоличността на отсрещната страна. При всякакви съмнения или натиск да позвънят на тел.112 или да посетят най-близкото полицейско управление.

Източник: Haskovo.NET

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