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Шофьор паркира на тротоар и в насрещното в центъра на Хасково

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    Читател на Haskovo.net сигнализира за неправилно паркиран автомобил в центъра на Хасково. Около 14:30 часа днес той забелязал лек автомобил „Ситроен“, спрян върху тротоара на булевард „България“, непосредствено до пешеходната пътека при покрития пазар за дрехи. Колата била оставена с предницата срещу движението по еднопосочното платно.

    По думите на читателя в автомобила не е имало хора, а до него е бил полицейски патрул. Предполага се, че служителите на реда са предприели действия по санкциониране на водача.

    Източник: Haskovo.NET

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