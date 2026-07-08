Шофьор паркира на тротоар и в насрещното в центъра на Хасково

Читател на Haskovo.net сигнализира за неправилно паркиран автомобил в центъра на Хасково. Около 14:30 часа днес той забелязал лек автомобил „Ситроен“, спрян върху тротоара на булевард „България“, непосредствено до пешеходната пътека при покрития пазар за дрехи. Колата била оставена с предницата срещу движението по еднопосочното платно.

По думите на читателя в автомобила не е имало хора, а до него е бил полицейски патрул. Предполага се, че служителите на реда са предприели действия по санкциониране на водача.