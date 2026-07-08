Деца майсториха домашни амулети в Хасково

Летните занимания за деца в къща музей „Кирково училище“ в Хасково започнаха с творческо ателие за изработка на кукери. Инициативата е част от програмата „Лято в музея“, която ще радва малчуганите с различни арт работилници през целия юли. Организира се от Регионалния исторически музей в Хасково.

В заниманията днес децата вложиха цялото си въображение за сътворяването на уникални кукерски фигури, като едновременно с това се запознаха и с българските традиции и обичаи. Главният екскурзовод в музея Гергана Георгиева обясни, че за направата на фигурите се използва солено тесто. Тази техника всъщност има дълбоки корени в миналото, когато хората са използвали материала за направата на различни фигурки, гривни и мъниста за гердани. Музеят на практика възстановява тази стара традиция.

След като бъдат изработени, фигурките от солено тесто трябва да изсъхнат – това отнема между 24 и 48 часа на въздух, в зависимост от дебелината на детайлите, или малко по-бързо при ниска температура. Тъй като времето в рамките на работилницата не е достатъчно за пълното изсъхване, децата работят върху специални подложки. Готовите произведения можеха да си вземат вкъщи, където по желание да ги оцветят. Идеята е всяко дете да си тръгне със своеобразен защитник и амулет за дома.

Интересът към инициативата е голям, като през тази седмица се провеждат общо три извънредни работилници. Организаторите очакват напливът от желаещи да се запази висок до края на месеца.