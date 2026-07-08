Спасиха 22 диви животни през юни, РИОСВ санкционира водните дружества в Хасково и Кърджали

Общо 22 диви животни са били спасени и изпратени за лечение през юни след намесата на експерти от РИОСВ – Хасково. Сред тях са 10 бели щъркела, една сухоземна костенурка, една кукумявка, пет сови и пет таралежа. Всички те са транспортирани до Спасителния център за диви животни в Стара Загора, където ще бъдат лекувани, а при възможност – върнати обратно в естествената им среда.

През месеца екоинспекцията е наложила санкции и на две ВиК дружества – „ВиК“ – Хасково и „ВиК“ – Кърджали. Причината е извършване на дейности без изградени и приети по установения ред пречиствателни съоръжения.

Наказателни постановления са издадени и на две общини за неизпълнение на предписания за почистване на нерегламентирани сметища. Санкционирани са още месопреработвателно предприятие в община Джебел за заустване на отпадъчни води без необходимото разрешително, млекопреработвателно дружество в същата община за неподдържане на пречиствателно съоръжение в техническа изправност, както и оператор с комплексно разрешително за неизпълнение на неговите условия.

Сред проверените обекти през юни е и хипермаркет „Хаско“. Инспекторите са установили, че досиетата на деветте хладилни инсталации не се съхраняват на място, а в обслужващата фирма. На търговския обект е дадено предписание да представи копия от документацията с отразените проверки за херметичност през 2025 г. От РИОСВ съобщават, че предписанието е изпълнено.

Извънредна проверка е извършена и на Велц инсталацията на „Хармони 2012“ в Кърджали след сигнал за гъст бяло-жълт дим и остра задушлива миризма. По време на инспекцията е установено, че съоръжението работи, но е възникнал технически проблем с охладителния барабан. Започнало е незабавното му отстраняване, а Регионалната лаборатория в Стара Загора е извършила измервания на емисиите. Резултатите от тях все още се очакват.

При последващи проверки е установено, че общините Хасково, Стамболово, Кирково, Свиленград, Симеоновград, Димитровград и Кърджали са изпълнили дадените им предписания за почистване на нерегламентирани сметища.

През юни служителите на РИОСВ – Хасково са извършили общо 147 проверки на 134 обекта на територията на областите Хасково и Кърджали. Дадени са 59 предписания за отстраняване на нарушения и спазване на екологичното законодателство. Съставени са шест акта за административни нарушения, а издадените седем наказателни постановления са на обща стойност 36 046 лева.