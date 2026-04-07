ТЕЦ „Марица-3“ в Димитровград е проверен 6 пъти през март от РИОСВ

ТЕЦ „Марица-3“ в Димитровград е проверен шест пъти през месец март, съобщиха от РИОСВ. Дадени са предписания да се продължи изпълнението на мерките за намаляване на масовия поток на серен диоксид, като за предприетите мерки да бъде уведомена инспекцията, да се предприемат необходимите ремонтни дейности и да се прекрати изпускането на неорганизирани емисии от сградата на котелното помещение.От системата за видео наблюдение на предприятието е констатирано, че от камерите, които се използват за контрол на точките за подаване на горива към котелния цех, на местата на непосредственото подаване на гориво в котела, както и камерите за наблюдение на общото място за съхранение на горива, липсва видеосигнал. От директора на РИОСВ е издадено предписание на ТЕЦ-а, да се възстанови видеосигнала от системата за видеонаблюдение и контрол.

Общо 141 проверки на дейността на 121 обекта са извършени от екоинспекторите през март на територията на областите Хасково и Кърджали.

За спазване на екологичното законодателство са дадени 73 предписания за отстраняване на констатирани нарушения или изпълнение на законови изисквания. Съставени са четири акта, като един е по Закона за опазване на околната среда, един по Закона за чистотата на атмосферния въздух, един по Закона за биологичното разнообразие и един по Закона за управление на отпадъците. Издадени са две наказателни постановления на обща стойност 1 600 евро.

Във връзка с получен сигнал за умряла риба в река Харманлийска при село Тракиец от представители на РИОСВ – Хасково, на Басейнова дирекция – Пловдив, ОДБХ – Хасково и РЛ – Хасково е извършена извънредна проверка на реката в землището на населеното място и на това на Конуш. Не е установена умряла риба в реката след Тракиец. Проверена е посочената в сигнала кравеферма. Не се формират и заустват отпадъчни води.

При последващ контрол е установено, че общините Хасково, Тополовград, Димитровград и Минерални бани са изпълнили дадените им предписания и са извършили почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци.

Връчени са предписания за недопускане паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в землищата, в които попадат резерват „Вълчи дол“, поддържани резервати „Боровец“, Борака“, „Женда“ и „Чамлъка“ и за поставяне на информационно-указателни табели на вековни дървета.

Съставен е акт за установяване на административно нарушение на физическо лице за отсичане на клони от вековно дърво Благун в землището на село Книжовник, което е довело до увреждането му, допълват от РИОСВ.