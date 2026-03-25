98 проверки са извършени от Инспекцията по труда през февруари

През февруари в региона са извършени 98 проверки от служители на Инспекцията по труда през месец февруари, съобщи директорът Кирчо Кирев. 33 от инспекциите са Хасково, а останалите 65 в други части от региона.

10 са проверените случаи след сигнал от граждани. Констатираните нарушения са 501. През периода са приложени 481 принудителни административни мерки. Съставени са 29 акта.

Инспекцията е дала разрешения за приемане на работа на 4 непълнолетни. За сравнение през същия период на 2025 година разрешенията са били 8.

С активизирането на строителния и земеделския сезон предстоят засилени проверки на двата сектора, предупреждават от Инспекцията по труда в Хасково.

Кирчо Кирев акцентира, че личните предпазни средства не пречат на работата, а спасяват живота. Над 90% от трудовите злополуки са в резултат на човешкия фактор и са напълно предотвратими при спазване на правилата за безопасност и здраве при работа. Необходим е и ефективен контрол от страна на работодателите.

От Инспекцията напомнят на земеделските стопани, че могат да сключват еднодневни трудови договори с наетите от тях лица. От октомври миналата година има облекчения, като се попълват само трите имена и ЕГН-то на работника.

Вече не е задължително да се посочва началото и края на работния ден и отглежданата култура, което е голямо облекчение, защото спестява много техническа работа. Освен това, работния ден на полето може да е с разпокъсана продължителност, защото работата на открито зависи от атмосферните условия. И често има прекъсвания на работата заради дъжд или опасно високи температури.