Авиосъбор за радиоуправляеми модели през уикенда на летище „Узунджово“

На 28 и 29 март на летище „Узунджово“ ще се проведе „Авиосъбор Хасково 2026“. Тогава ще бъде дадено началото на новия сезон в авиомоделния спорт. Домакин на събитието е „Авиоклуб Хасково“.

Въпреки предвижданото дъждовно време и макар събитието да няма състезателен характер, се очаква на летището да пристигнат представители на клубове от различни краища на страната. Подготвени са бетонна и грундова полоса, а бетонната е отредена за кордови акробати. Грундовата полоса е специално за COMBAT или за моделите за въздушен бой.

„Откриването на RC ще събере пилоти от цялата страна, мащабни модели, 3D акробатика, планери и още много адреналин във въздуха! Покажете умения, стил и адреналин пред публика! Нека направим събора още по-разнообразен и зрелищен“, казват организаторите.

От „Авиоклуб Хасково“ канят хасковлии и гости на града, както и на съседните населени места, да гледат на живо авиошоуто.