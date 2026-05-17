От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Глад за монтажници в Хасково

Близо 200 са обявените работни места в Хасковска област. Най-много от тях 50 на брой са свободните позиции за монтажници на кабели - 50 на брой. Изискването е основно образование.

Търси се персонал в търговията, където са необходими продавач-консултанти за различни обекти.

Хотелиерският и ресторантьорският бранш също разширяват екипите си, обявявайки позиции за рецепционисти, камериерки, готвачи, сладкари, пицари, пекари, работници в кухня, бармани и сервитьори.

За хората с технически умения са налични места за автомонтьори, техници и монтьори, а производствените предприятия в региона търсят мебелисти, монтажници и общи работници.

С висше образование има обявени 10 позиции. Те са в различни сектори: инженери, медици, компютърни специалисти, техници и др.

Всички позиции, описани в „Бюрото по труда“, са насочени към хора с различна степен на квалификация, като работодателите предоставят възможности както за специализиран труд, така и за общи работници.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Кола изгоря в Хасково
Кола изгоря в Хасково
преди 1 час
Дара спечели "Евровизия" за България със съкрушителна преднина
Дара спечели "Евровизия" за България със съкрушителна преднина
преди 2 часа
Баскетболистите на „Хасково“ са на финал в „А“ група
Баскетболистите на „Хасково“ са на финал в „А“ група
преди 3 часа
„Димитровград“ се спаси от изпадане
„Димитровград“ се спаси от изпадане
преди 14 часа
ФК „Хасково“ вдигна шампионската купа
ФК „Хасково“ вдигна шампионската купа
преди 15 часа
Божидар Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Китай
Божидар Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Китай
преди 21 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
От мерак – Екатерина Гаджева: За поезията, мечките и политиката

Случаен виц

Кола изгоря в Хасково

Експерт е човек, който е направил всички възможни грешки в много тясна област. - Нилс Бор

Последни обяви

Случайна рецепта

Кубински бисквитки с конфитюр
Кубински бисквитки с конфитюр

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.