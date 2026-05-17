Глад за монтажници в Хасково

Близо 200 са обявените работни места в Хасковска област. Най-много от тях 50 на брой са свободните позиции за монтажници на кабели - 50 на брой. Изискването е основно образование.

Търси се персонал в търговията, където са необходими продавач-консултанти за различни обекти.

Хотелиерският и ресторантьорският бранш също разширяват екипите си, обявявайки позиции за рецепционисти, камериерки, готвачи, сладкари, пицари, пекари, работници в кухня, бармани и сервитьори.

За хората с технически умения са налични места за автомонтьори, техници и монтьори, а производствените предприятия в региона търсят мебелисти, монтажници и общи работници.

С висше образование има обявени 10 позиции. Те са в различни сектори: инженери, медици, компютърни специалисти, техници и др.

Всички позиции, описани в „Бюрото по труда“, са насочени към хора с различна степен на квалификация, като работодателите предоставят възможности както за специализиран труд, така и за общи работници.