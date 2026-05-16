ФК „Хасково“ вдигна шампионската купа

ФК „Хасково“ завърши сезона по шампионски. В последния си мач от първенството тимът на Живко Иробалиев победи „Свиленград“ с 8:1. Три попадения за успеха отбеляза Христо Димитров, а по веднъж във вратата на гостите се разписаха Павел Кочев, Мирослав Бакалов, Вълчан Чанев, Емил Колев и Кирчо Крумов.

Още преди началото на мача хасковлии получиха златните медали и шампионската купа на Областната група. Отличията бяха връчени от представител на ОС на БФС.

Сега погледите на футболисти и треньорски щаб са насочени към баражите. ФК „Хасково“ ще се бори за единствената квота за влизане в Трета Югоизточна лига с победителите в останалите седем области на югоизток.