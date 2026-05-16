От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

20 °C

ФК „Хасково“ вдигна шампионската купа

Изображение 1 от 26
Покажи в галерия

    ФК „Хасково“ завърши сезона по шампионски. В последния си мач от първенството тимът на Живко Иробалиев победи „Свиленград“ с 8:1. Три попадения за успеха отбеляза Христо Димитров, а по веднъж във вратата на гостите се разписаха Павел Кочев, Мирослав Бакалов, Вълчан Чанев, Емил Колев и Кирчо Крумов.

    Още преди началото на мача хасковлии получиха златните медали и шампионската купа на Областната група. Отличията бяха връчени от представител на ОС на БФС.

    Сега погледите на футболисти и треньорски щаб са насочени към баражите. ФК „Хасково“ ще се бори за единствената квота за влизане в Трета Югоизточна лига с победителите в останалите седем области на югоизток. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Божидар Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Китай
    Божидар Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Китай
    преди 5 часа
    Стотици любители на фолклора в красиви носии изпълниха парк "Кенана" в Хасково за Събора "Китна Тракия пее и танцува"
    Стотици любители на фолклора в красиви носии изпълниха парк "Кенана" в Хасково за Събора "Китна Тракия пее и танцува"
    преди 5 часа
    ПГДС „Цар Иван Асен II“ в Хасково изпрати Випуск 2026 с емоционално тържество и много награди
    ПГДС „Цар Иван Асен II“ в Хасково изпрати Випуск 2026 с емоционално тържество и много награди
    преди 8 часа
    Писателката Катерина Хапсали гостува в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково
    Писателката Катерина Хапсали гостува в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково
    преди 9 часа
    Децата от ОУ "Св. Климент Охридски" в Хасково празнуват в Градската градина
    Децата от ОУ "Св. Климент Охридски" в Хасково празнуват в Градската градина
    преди 9 часа
    Слънчево и топло на Китна Тракия в Хасково
    Слънчево и топло на Китна Тракия в Хасково
    преди 10 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – "С дъх на мащерка“: В магичния свят на Малина Карабова

    Случаен виц

    Стотици любители на фолклора в красиви носии изпълниха парк "Кенана" в Хасково за Събора "Китна Тракия пее и танцува"

    Не съм се провалил. Просто открих 10000 начина, които не вършат работа. - Томас Едисън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Гъбена супа с бекон
    Гъбена супа с бекон

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.