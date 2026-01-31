ФК „Хасково“ победи „Асеновец“ в контрола

Отборът на ФК „Хасково“ записа първата си победа през зимната подготовка. В контролна среща, играна на стадион „Младост“, тимът на Живко Иробалиев се наложи над третодивизионния „Асеновец“. Лидерът в областната група на Хасково спечели с 5:1.

В игра за домакините влязоха три от новите попълнения – Митко Плахов, Христо Христов и Атанас Кръстев, които през първия полусезон играха за „Димитровград“. Вълчан Чанев изгледа двубоя от трибуната.

Христо Христов се отчете с две попадения. Останалите голове за хасковлии отбелязаха Костадин Гочев, Ерен Емин, Иван Калинов. Почетното попадение за гостите отбеляза Георги Георгиев.