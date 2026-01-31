От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

7 °C

ФК „Хасково“ победи „Асеновец“ в контрола

Изображение 1 от 23
Покажи в галерия

    Отборът на ФК „Хасково“ записа първата си победа през зимната подготовка. В контролна среща, играна на стадион „Младост“, тимът на Живко Иробалиев се наложи над третодивизионния „Асеновец“. Лидерът в областната група на Хасково спечели с 5:1. 

    В игра за домакините влязоха три от новите попълнения – Митко Плахов, Христо Христов и Атанас Кръстев, които през първия полусезон играха за „Димитровград“. Вълчан Чанев изгледа двубоя от трибуната. 

    Христо Христов се отчете с две попадения. Останалите голове за хасковлии отбелязаха Костадин Гочев, Ерен Емин, Иван Калинов. Почетното попадение за гостите отбеляза Георги Георгиев. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Брайън Мей: Отказваме да свирим в САЩ - там е опасно място
    Брайън Мей: Отказваме да свирим в САЩ - там е опасно място
    преди 17 минути
    Олимпийските медалисти Ивет Горанова и Ерай Шамдан в Хасково за тренировъчен лагер
    Олимпийските медалисти Ивет Горанова и Ерай Шамдан в Хасково за тренировъчен лагер
    преди 4 часа
    Последен ден за лева, от утре само евро
    Последен ден за лева, от утре само евро
    преди 6 часа
    Облачно със слаб вятър, почти без валежи
    Облачно със слаб вятър, почти без валежи
    преди 8 часа
    БФС обновява помощен футболен терен в Димитровград
    БФС обновява помощен футболен терен в Димитровград
    преди 9 часа
    Откриха труп на мъж в апартамент в Хасково
    Откриха труп на мъж в апартамент в Хасково
    преди 21 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Лечение на трудните аспекти в астрологията

    Случаен виц

    Последен ден за лева, от утре само евро
    Брайън Мей: Отказваме да свирим в САЩ - там е опасно място

    Успехът не е ключът към щастието - щастието е ключ към успеха. Когато правим това, което обичаме, със сигурност ще успеем. -Алберт Швайцер

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Бабини милинки
    Бабини милинки

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини