“Димитровград” с първа домакинска победа за сезон

“Димитровград” записа първи успех за сезона. Победата дойде при първото домакинство на тима. Димитровградчани се наложиха над

“Несебър”. Отборът на Георги Каменов победи с 2:1. Попаденията за успеха реализираха Ивайло Димитров в 5 минута и Димитър Алексиев в 78 минута.

Така “Димитровград” вече е с 4 точки, след като в първо кръг записа равенство с “Розова долина”.

На 16 август от 18:00 тимът гостува на „Марица“ (Пловдив).

Днес мач имаше и в Хасково. В контролна среща, играна на стадион “Младост”, ФК “Хасково” излезе срещу “Бригада” (Димитровград). Срещата бе част от подготовката за новия сезон в Областната група.