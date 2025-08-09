От х:

“Димитровград” с първа домакинска победа за сезон

    “Димитровград” записа първи успех за сезона. Победата дойде при първото домакинство на тима. Димитровградчани се наложиха над 

    “Несебър”. Отборът на Георги Каменов победи с 2:1. Попаденията за успеха реализираха Ивайло Димитров в 5 минута и Димитър Алексиев в 78 минута.

    Така “Димитровград” вече е с 4 точки, след като в първо кръг записа равенство с “Розова долина”.

    На 16 август от 18:00 тимът гостува на „Марица“ (Пловдив).

    Днес мач имаше и в Хасково. В контролна среща, играна на стадион “Младост”, ФК “Хасково” излезе срещу “Бригада” (Димитровград). Срещата бе част от подготовката за новия сезон в Областната група. 

    Източник: Haskovo.NET

