Следят с дронове пожара край селата Елена и Момино

Частичното бедствено положение в землищата на селата Елена и Момино не е отменено, съобщиха от кметството в Хасково. Огънят е локализиран. Два противопожарни екипа на РСПБЗН и два екипа от „Общинско лесничейство“ продължават да дежурят.

Изключително високите температури, засушаването и силният вятър са предпоставка за разпалване на огнищат. За това и не спира наблюдението на терена, включително с дронове. Пламъците вече унищожиха над 1000 дка гора, пасища, лесонепригодни площи.

От общината апелира всички да бъдат изключително отговорни и внимателни днес и през следващите дни!

Екстремен риск от възникване на пожари е валиден за територията на цялата община.

„При сегашните метеорологични условия пожарите се развиват бързо и са трудни за овладяване.

Не палете огън на открито, в близост до горски и земеделски масиви, складове за зърно и фуражи!

Забранено е тютюнопушенето в и около посеви и ожънати площи! Не изхвърляйте фасове от автомобилите!

Абсолютно е забранено паленето на стърнища!”, съветват от кметството.

До 1 септември е забранено косенето на трева и машинно почистване от 08,00 часа до 03,00 часа. Забраната е наложена със заповед на земеделския министър.