Свободни работни места в Бюрото по труда в Хасково

Близо 80 са обявените тази седмица работни места в Хасково. Според информационния бюлетин от Бюрото по труда с висше образование се търсят 5 инженери, 5 медицински лица, 1 управител, 1 техник и 1 технолог.

Свободни позиции за хората с основни и средно образование има в сферите на ресторантьорството и услугите: сервитьори, камериерки, помощници кухня, продавач-консултанти, шофьори, електромонтьори, касиери и др.

Повече информация за обявените свободни места хората могат да получат на място от трудовите посредници или от сайта на Бюрото по труда в Хасково.

