ФК „Хасково“ излезе на първо място след разгром в дербито с „Любимец 2018“

ФК „Хасково“ записа домакинска победа в дербито с „Любимец 2018“. Домакините спечелиха с категоричното 6:2.

По този начин хасковлии изместиха гостите от първото място в класирането на Областната футболна група.

Получи се интересен мач. Попадения имаше и в двете полувремена.

След паузата хасковлии се разиграха още повече и си осигуриха успеха. Преди поливката за отборът, воден от Живко Иробалиев, се разписаха Ерен Емин и Веселин Филипов. След паузата Коце Гочев, Павел Кочев, Данчо Желев и Иван Калинов подпечатаха разгромната победа. Хасковлии вече са с 12 точки. В следващия кръг тимът играе с ХФК „Хасково“.

Срещата е на 5 октомври от 16:00 часа.