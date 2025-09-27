От х:

ФК „Хасково“ излезе на първо място след разгром в дербито с „Любимец 2018“

    ФК „Хасково“ записа домакинска победа в дербито с „Любимец 2018“. Домакините спечелиха с категоричното 6:2.

    По този начин хасковлии изместиха гостите от първото място в класирането на Областната футболна група. 

    Получи се интересен мач. Попадения имаше и в двете полувремена. 

    След паузата хасковлии се разиграха още повече и си осигуриха успеха. Преди поливката за отборът, воден от Живко Иробалиев, се разписаха Ерен Емин и Веселин Филипов. След паузата Коце Гочев, Павел Кочев, Данчо Желев и Иван Калинов подпечатаха разгромната победа. Хасковлии вече са с 12 точки. В следващия кръг тимът играе с ХФК „Хасково“. 

    Срещата е на 5 октомври от 16:00 часа. 

    Източник: Haskovo.NET

