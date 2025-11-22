От х:

„Родопа“ сложи край на победната серия на ОФК „Хасково“

След 4 поредни победи в първенството ОФК „Хасково“ записа поражение. Червено-белите отстъпиха с 2:1 на „Родопа“ (Смолян). Домакините поведоха с 2:0, след като отбелязаха по един гол през всяко от двете полувремена. 

В 82-тата минута Димитър Стефанов върна едно пападение след центриране от корнер, но силите на хасковлии не стигнаха за нещо повече. 

Отражение върху играта на гостите оказа и отсъствието на контузените Владислав Узунов, Юлий Шекеров, Красимир Илиев и Костадин Пеев, както и липсата на наказания Тейнур Марем. 

Следващата седмица „Хасково“ приема „Левски“ (Карлово). Мачът е на 29.11 от 14:30 часа. 

Победа днес записа „Димитровград“. Изпадналият в криза тим успя да се наложи над „Гигант“ (Съединение). Двубоят завърши при резултат 0:2. 

Източник: Haskovo.NET

Малките хасковски хандбалистки със силна игра на старта на шампионата
преди 2 часа
Ротарианската гора на Кенана порасна с 47 дъба
преди 6 часа
Възстановиха потрошена беседка в хасковски парк
преди 6 часа
Хасково стиска палци за Яница на Мис България - 2026 тази вечер
преди 8 часа
85-годишен с обгорени лице и ръце след пожар
преди 9 часа
Денят на четенето бе отбелязан във ФСГ – Хасково
преди 1 ден

Последни новини