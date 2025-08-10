От х:

ОФК „Хасково“ изпусна „Гигант“ в края на мача

    В среща от втори кръг на Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“ посрещна „Гигант“ (Съединение). И двата тима търсеха победата, след като в първи кръг допуснаха поражения. 

    Получи се интересен мач. 

    Преди почивката играчите си размениха по един гол. За хасковлии се разписа Дамян Чаушев, а за гостите Виктор Панеков.  При този резултат футболистите се оттеглиха на почивка.

    След паузата домакините съумяха да поведат. Бейсим Бейсим даде аванс на домакините за 2:1. Играчите на „Гигант“ се опитваха да изравнят и бяха близо до гола. В 71-та минута капитанът на „Хасково“ Тейнур Марем изчисти топката от гол линията след удар на играч на гостите. 

    В 89-та минута футболистите от град Съединение успяха да изравнят. Александър Андонов матира Георги Милев след точно изпълнен пряк свободен удар. В продълженията Аурел Мусай можеше да донесе пълния успех на „Гигант“, но от близо пропусна. 

    Така отборите си разделиха по точка. 

    В следващия кръг ОФК „Хасково“ гостува на „Атлетик“ (Куклен). Мачът е на 16 август от 18:00 часа.

