ОФК “Хасково” отпадна от Купа България след загуба от “Спартак” (Плевен)

В среща от предварителния кръг на турнира за Купа България ОФК “Хасково” посрещна втородивизионния “Спартак” (Плевен). Двубоят започна равностойно. И двата отбора имаха добро атаки. В средата на първата част Мирослав Илиев напусна принудително терена. Хасковлията извади рамо, което не се случва за първи път. Наложи се да бъде откаран в болницата за наместване на ставата. Малко по-късно при едно разбъркване пред вратата на Георги Милев гостите успяха да поведат. Попадението на Денимир Велков бе в 34-та минута. В следващата атака хасковлии можеха да изравнят, но Християн Василев стреля над вратата, пазена от Иларион Тухай.

При една от следващите си атаки домакините претендираха за дузпа, след като при единоборство Юлий Шекеров падна в наказателното поле на гостите.

Главният съдия Красимир Бислимов обаче не отсъди нарушение.

В 42 минута Християн Василев си пресрещна пас на футболисти на “Спартак” и излезе на удобна позиция, но стреля в близкия ъгъл и вратарят спаси.

След паузата нещата не се промениха. И двата отбора атакуваха, но “сините” от Плевен материализираха три от положенията си, за разлика от хасковлии.

В 57-та минута за 0:2 се разписа Мартин Трифонов, 5 минути преди края на редовното време резервата Мишел Таиров оформи класиката на Ямача, а в продължението друга резерва Преслав Антонов вкара и четвърти гол.

В следващия кръг от турнира “Спартак” ще играе с “Ботев” (Пловдив).