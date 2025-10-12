От х:

Теодор Караколев е балкански шампион по джудо

    Нов успех за хасковската школа по джудо. Теодор Караколев спечели златен медал на Балканското първенство в Черна гора. 

    Младият талант на СК „Хасково“ спечели титлата при юношите младша възраст след 4 победи. В кат. до 42 кг той започна с успех над турчин, последваха победи над състезатели от Гърция и Румъния, а на финала спечели отново срещу Престис Арапис отново от Гърция. 

    „Поздравления за Теодор, неговите треньори и всички, които стоят зад този успех! Гордеем се с още един шампион, прославил Хасково и България“, коментираха от клуба. 

    Източник: Haskovo.NET

