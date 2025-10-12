Руснак победи Митко Генов на финала на тенис турнира в Хасково

Приключи Международният турнир от втора категория на Тенис Европа, който се проведе в Хасково. Надпреварата бе за момчета и момичета до 12 години.

Днес се изигра финалът при момчетата. За титлата спориха руснакът Нестор Тзузба и състезателят на ТК „Хасково 2015“ Митко Генов. 11-годишният димитровградчанин започна добре и поведе с 1-0 гейма, но след това руският тенисист, който е сред най-добрите в своята възраст в родината си наложи доминация. Нестор Тзузба спечели мача с 6-1/6-0.

Както вече писахте, победителка при момичетата стана Никол Бюлбюлева, която вчера победи на финала Вивиан Бессалева.

До края на месеца Хасково ще бъде домакин на Международен турнир за юноши и девойки до 14 години.