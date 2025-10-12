От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

18 °C

Руснак победи Митко Генов на финала на тенис турнира в Хасково

Изображение 1 от 13
Покажи в галерия

    Приключи Международният турнир от втора категория на Тенис Европа, който се проведе в Хасково. Надпреварата бе за момчета и момичета до 12 години.

    Днес се изигра финалът при момчетата. За титлата спориха руснакът Нестор Тзузба и състезателят на ТК „Хасково 2015“ Митко Генов. 11-годишният димитровградчанин започна добре и поведе с 1-0 гейма, но след това руският тенисист, който е сред най-добрите в своята възраст в родината си наложи доминация. Нестор Тзузба спечели мача с 6-1/6-0. 

    Както вече писахте, победителка при момичетата стана Никол Бюлбюлева, която вчера победи на финала Вивиан Бессалева. 

    До края на месеца Хасково ще бъде домакин на Международен турнир за юноши и девойки до 14 години. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Теодор Караколев е балкански шампион по джудо
    Теодор Караколев е балкански шампион по джудо
    преди 1 час
    Сестри Стоеви са на върха в Турция
    Сестри Стоеви са на върха в Турция
    преди 1 час
    Над 30 померана се борят за трофеите от изложба в Димитровград
    Над 30 померана се борят за трофеите от изложба в Димитровград
    преди 2 часа
    Висока активност на изборите за кмет в с. Черногорово
    Висока активност на изборите за кмет в с. Черногорово
    преди 3 часа
    Хасковлии се включиха в поредната кампания “Капачки за бъдеще”
    Хасковлии се включиха в поредната кампания “Капачки за бъдеще”
    преди 3 часа
    Жители на кв. „Бадема“ искат пешеходна пътека до автобусната спирка заради трафика и инцидентите
    Жители на кв. „Бадема“ искат пешеходна пътека до автобусната спирка заради трафика и инцидентите
    преди 6 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Документални филми – Историята на манастирско средище '' Св. Успение Богородично'' - гр. Кърджали

    Случаен виц

    Сестри Стоеви са на върха в Турция
    Теодор Караколев е балкански шампион по джудо

    Не върви пред мен, може да не те последвам. Не върви зад мен, може да не те водя. Върви до мен и ми бъди приятел. - Албер Камю

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Макарони с козе сирене
    Макарони с козе сирене

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини