От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Бруно Дженев и Симона Попова триумфираха на тенис турнира в Хасково

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Бруно Дженев триумфира на Международния тенис турнир в Хасково. На родна почва Бруно, който бе втори поставен, се справи с водача в схемата Мартин Валеов. Хасковлията поведе след 6-2. Във втория сет Валеов поведе, но Дженев запази спокойствие и обърна при 4-3. В крайна сметка хасковлията спечели втория сет с 6-4, с което и мача. 

    При девойките до 14 години в спор за титлата една срещу друга излязоха поставената под номер едно в схемата Ече Сен от Турция и българката Симона Попова, която бе под номер четири. Попова стигна до успеха с 2:0 сета. 

    С победата си на сингъл днес Дженев записа дубъл в турнира. Във финала на двойки той триумфира заедно с днешния си противник Валеов. 

    При девойките дъщерята на Магдалена Малеева – Нина Нокова триумфира в тандем със Симона Попова, която също записа дубъл. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    ОФК „Хасково“ мина безпроблемно през „Секирово“
    ОФК „Хасково“ мина безпроблемно през „Секирово“
    преди 17 минути
    Над 500 деца показват таланти на Арт фестивала „Фантазия“
    Над 500 деца показват таланти на Арт фестивала „Фантазия“
    преди 3 часа
    Заупокойна молитва за загиналите воини отслужиха пред паметника на Незнайния воин
    Заупокойна молитва за загиналите воини отслужиха пред паметника на Незнайния воин
    преди 3 часа
    Архангелова задушница е! Почитаме паметта на мъртвите си близки
    Архангелова задушница е! Почитаме паметта на мъртвите си близки
    преди 5 часа
    Стогодишната история на булевард „Раковски“ разказва за миналото на Хасково
    Стогодишната история на булевард „Раковски“ разказва за миналото на Хасково
    преди 5 часа
    Разкъсана облачност и температури до 20 градуса в събота
    Разкъсана облачност и температури до 20 градуса в събота
    преди 9 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – От мерак - гласовитите Анастасия Гайдева и Севдалин Бакларев

    Случаен виц

    Мотопедист катастрофира, заловиха водач на камион без книжка и с условна присъда
    Хасковски квартали и село Стамболийски са без вода в сряда заради ВиК авария

    Който обича да марширува, напразно има мозък в главата — гръбначният би бил достатъчен. - Алберт Айнщайн

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сладкиш с мандарини и крем сабайон
    Сладкиш с мандарини и крем сабайон

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини