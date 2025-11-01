Бруно Дженев и Симона Попова триумфираха на тенис турнира в Хасково

Бруно Дженев триумфира на Международния тенис турнир в Хасково. На родна почва Бруно, който бе втори поставен, се справи с водача в схемата Мартин Валеов. Хасковлията поведе след 6-2. Във втория сет Валеов поведе, но Дженев запази спокойствие и обърна при 4-3. В крайна сметка хасковлията спечели втория сет с 6-4, с което и мача.

При девойките до 14 години в спор за титлата една срещу друга излязоха поставената под номер едно в схемата Ече Сен от Турция и българката Симона Попова, която бе под номер четири. Попова стигна до успеха с 2:0 сета.

С победата си на сингъл днес Дженев записа дубъл в турнира. Във финала на двойки той триумфира заедно с днешния си противник Валеов.

При девойките дъщерята на Магдалена Малеева – Нина Нокова триумфира в тандем със Симона Попова, която също записа дубъл.