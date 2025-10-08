47 състезатели стартираха в международен турнир по тенис в Хасково

ТК „Хасково 2015“ е домакин на международен турнир от втора категория на Тенис Европа. При момчетата до 12 години заявки подадоха 24-ма състезатели. Момичетата са 23. Битката на сингъл стартира още вчера. Играе се в групи, след което победителите се класират за четвъртфиналите.

Сред участниците има представители на България, Германия, Словакия, САЩ, Украйна, Ирландия, Гърция, Северна Македония, Латвия, Румъния и Турция.

В днешната си среща победа записа състезателят на домакините Митко Генов. Успех записа и съотборничката му Кайра Алексиева.

Турнирът продължава до края на седмицата. В събота е финалът при момичетата, а в неделя в решителният мач при момчетата.