Избраха победителите в конкурса „Лице на Хасково“

    В категорията „Гранд при“ за жени в конкурса "лице на Хасково" спечели Радослава Георгиева . тя е 33 - години от Хасково, завършила е финанси в Пловдивския университет. В същия раздел за мъже спечели 33-годишният Даниел Митев. Той е завършил Висше училище по сигурност и икономика. Има собствена бизнес.

    Награди получиха още Ана-Мария Пенчева Пейкова от училище „Райна Княгиня“ , Кристина Костова, която е състезател на Националния отбор по аеробика, както и 17-годишната Нелиз Нури от ПГДС „Цар Иван Асен Втори“.

    Претендентките за короните бяха 18, в категорията „мъже“ – четирима. По регламент участниците са възраст от 16 до 55 години. Бяха раздадени награди и в други категории от конкурса "Лице на Хасково".

    Сред журито в конкурса бяха Гинка Георгиева – „Мис Хасково“ от 1994 година. Претендентките оценяваше и Татяна Ангелова – регионален мениджър на конкурса „Бъчваров груп“. Короните връчиха Ива Дамянова – „Мис Балкани 2025“ и Веселина Иванова, която се окичи с короната на Future Fashion Faces World 2024.

    Основател на конкурса е популярният дизайнер Йордан Бъчваров. Той е притежател и на марките за България и света „Мисис Черно море“, „Модна карфица“ , „Лице на годината“ , „Крал и кралица на света“ и „Принц и принцеса“.

    „Лице на Хасково“ се провежда съвместно с награди за бизнес , личност и мода „Royalty Awards Haskovo 2025“

    Кауза на конкурса в бе благотворителна. Представители на бизнеса в Хасково, които получиха статуетки в различни категории, подкрепиха талантливи ученици и спортисти. Бяха подпомогнати спортния клуб по бокс и клуб „Мегаспорт“. Събраха се средства и за децата от домовете „Марина“ и „Надежда“. Те получиха близо 4 000 лева за Коледно парти и обзавеждане. Част от парите бяха събрани на благотворителен търг с картини. Децата от двата дома получиха и възможност за безплатна дентална грижа и прегледи.

    Доброволният спасителен клуб в Хасково бе подпомогнат с водоустойчива медицинска чанта и 1000 лева.

    Статуетка „Лице на Хасково“ в категорията вдъхновител получи Георги Пеев. Той спечели четири златни медала от европейското първенство за трансплантирани, както и бронзов медал от Световните игри в Германия в плуване на 100 метра гръб.

    В церемонията с изпълнения участва ансамбъл „Китна Тракия“. Младите моделиери от ПГЛП „Райна Княгиня“ представиха ревю с техни авторски модели.

    Специален гост на церемонията бе певицата Жана Бергендорф.

    Кадри от събитието може да видите в клипа.

    Източник: Haskovo.NET

