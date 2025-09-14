Хасковската болница обяви конкурс за 11 лекари специализанти

Конкурс за 11 лекари специализанти обяви Многопрофилната болница в Хасково. Кандидатите трябва да са завършили висше медицинско образование – магистър по медицина, да са членове на Българския лекарски съюз и да имат компютърна грамотност.

В момента специализантите в хасковската болница са 36 на брой. Те обаче са крайно недостатъчни за всички над 20 отделения, с които разполага болницата. Това е и причината свободни места да има в почти всички звена. „Една от визиите да се развива тази болница е да се осигурят млади кадри, които да поемат от тук нататък. Много нулеви години, а това доведе до една празнина между младите и така да се каже по-възрастните лекари. През 2016-та година имахме 12 специализанти, в последствие станаха 40 и гледаме да поддържаме този брой нови. Те като вземат специалност вече минават в другата графа.“ , обясни заместник-директорът на хасковската болница д-р Иван Иванов.

Проблем в последните две- три години е, че младите нямат желание да работят в Хасково. Това е вторият конкурс, който болницата обявява тази година. За първия нямало кандидати, а миналата година те били само трима. Ръководството на лечебното заведение не разбира, защо младите лекари предпочитат големите градове, при положение, че тук заплащането е много добро, а технологичната база е напълно обновена. Битовите условия също са едни от най-добрите в България.

„Този специализант, който дойде тука има възможност да изучи практиката на лекаря т.е практически да бъде обучаван. Много често в университетите нямат тази възможност. Там се набляга повече на теоретичната част, което не е лошо, но ако човек иска да се развива в друга посока, ако ще става доцент, професор – не е лошо. Ако иска да става практик най-доброто обучение е в областните болници.Ние сме го доказали това. Всички, които са практикували в нашата Хирургия, после излизат готови за самостоятелна хирургична дейност“, допълва д-р Иванов.

Към момента лекари специализанти се търсят в направленията: Педиатрия, Физикална и рехабилитационна медицина, Нервни болести, Инфекциозни болести, Кардиология, Гастроентерология, Нефрология, Ендокринология, Очни болести и Урология.